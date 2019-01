Non si molla Ramsey, uscite (per ora) bloccate: il punto sulla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra campo e mercato. Settimana particolare per la Juventus che mercoledì scenderà in campo a Gedda, in Arabia Saudita, per contendere al Milan la Supercoppa Italiana e nel frattempo porterà avanti le trattative di calciomercato.

IN ENTRATA

Già bloccato per giugno, quando sarà a parametro zero, il centrocampista gallese Aaron Ramsey resta il primo obiettivo della Juventus anche per gennaio. Impiegato sabato a gara in corso contro il West Ham, il calciatore classe '90 è però per l'Arsenal trequartista fondamentale per chiudere questa stagione e, per questo motivo, al momento la richiesta per darlo via sei mesi prima è di circa 20 milioni di euro.

La Juventus sta poi imbastendo diverse trattative per l'estate: in questo senso, proseguiranno anche nei prossimi giorni i contatti con il Genoa per Romero, trattativa che riguarda anche il passaggio nel club di Preziosi di Stefano Sturaro.

IN USCITA

Detto di Sturaro, che questa settimana potrebbe lasciare Lisbona per accasarsi nel Genoa di Prandelli, c'è da registrare una situazione uscite piuttosto bloccata. Marko Pjaca è destinato a finire il campionato a Firenze, così come Benatia è destinato a restare a Torino fino al termine della stagione.

Il Bologna è fiducioso sulla possibilità di prendere Spinazzola in prestito, ma la Juventus per ora non ha aperto a questa possibilità. Infine Moise Kean, che nonostante le tante richieste in prestito difficilmente lascerà Vinovo adesso (ha un contratto in scadenza nel 2020).