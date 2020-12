"Non siamo da Champions? Lo dice il campo". Rivedi la critica di Handanovic dopo il flop Inter

vedi letture

C'è tantissima amarezza nella parole di Samir Handanovic al termine del pareggio tra Inter e Shakhtar che manda i nerazzurri fuori dalla Champions e dall'Europa: "Alla fine è stato un girone equilibrato e l'abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo fare di più ma ormai non c'è tempo di piangere. Ci resta il campionato e la Coppa Italia". Dura autocritica del portiere dell'Inter: "Non siamo da Champions? Sì perchè lo dicono i punti in campo. Il campo non mente mai, sono sei partite e dobbiamo accettare il verdetto". Rivedi il video con le parole di Handanovic: