Non solo Allegri: da Luis Enrique a Loew, tutti i candidati per l'Arsenal

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror ed il Daily Mail parlano del possibile sostituto di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal. Non solo Allegri in corsa, ovviamente, con la panchina Gunners che sarà una delle più ambite in vista della prossima stagione. Per il Mail il favorito è Luis Enrique e infatti il titolo è "Wenger out... Enrique in". Il Mirror invece propone un ventaglio più ampio che parte proprio dal tecnico bianconero per poi passare a Joachim Loew, Luis Enrique, Leonardo Jardim e Brendan Rodgers.