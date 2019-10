Non solo Atalanta: i nuovi Leicester d'Europa, dal Granada... al Leicester

© foto di Imago/Image Sport

Nuovi Leicester crescono. L'Atalanta è l'esempio che abbiamo in casa, ma non solo.

Complice il rinvio di Barcellona-Real Madrid, in Spagna al termine del 10° turno c'è la più inaspettata delle regine: il Granada neopromosso. Club che è stato di proprietà della famiglia Pozzo e attualmente della cinese Link International Sports, pur senza nomi altisonanti sta mettendo in riga tutti: gli andalusi hanno persino battuto il Barcellona mostrando una difesa di grande affidabilità: in sette partite su dieci la porta è rimasta inviolata. Il tecnico, Diego Martinez, ha solo 38 anni, gioca col 4-2-3-1 e vanta un paio di vecchie conoscenze della Serie A: Maxime Gonalons e Darwin Machis, non proprio due protagonisti dalle nostre parti.

Il Famalicao è terzo in Portogallo dopo essere stato per alcune settimane al comando. Favola? Non tanto. Il proprietario, l'israeliano Idan Ofer, è uno degli uomini più ricchi al mondo nonché azionista dell'Atlético Madrid. E la Gestifute ha un canale preferenziale: non a caso la squadra è composta da giocatori in prestito dai colchoneros o della scuderia di Jorge Mendes.

A differenza delle due squadre appena citate il Borussia Mönchengladbach ha dalla sua il blasone: cinque campionati tedeschi in bacheca (l'ultimo nel 1977) e due Coppe UEFA, l'ultima delle quali nel 1979. Da allora la squadra si è dovuta accontentare del ruolo di comprimaria, conoscendo anche la retrocessione e gli anni bui della Zweite Bundesliga. Gli ultimi anni hanno visto l'ingresso in Champions League con Lucien Favre in panchina, ma adesso si sogna davvero: primo posto in classifica in solitaria. L'artefice principale è Marco Rose, allenatore che ha portato il Salisburgo fino alle semifinali di Europa League. In estate è partito il giocatore di maggior classe, Thorgan Hazard, ma sta esplodendo il talento di Marcus Thuram, figlio di Lilian, già 4 reti in 9 partite.

E poi c'è l'Inghilterra: il Leicester di quest'anno è... il Leicester. Con Brendan Rodgers in panchina la squadra ha trovato una sua quadra, giocando un bel calcio veloce e tornando a far sognare i tifosi. Nell'ultimo turno è arrivato un 9-0 da record sul campo del Southampton, Vardy viaggia a medie realizzative che ricordano quelle del 2015-16 e non solo: il tecnico nordirlandese ha il merito di valorizzare il talento di Ayoze Perez e Tielemans e incoraggiando la crescita di prodotti fatti in casa come James Maddison e Ben Chilwell. Impossibile anche solo pensare di rivincere la Premier League, non fosse altro che a differenza di 4 anni fa c'è un Liverpool praticamente inarrestabile. Ma anche la qualificazione in Champions League basterebbe e avanzerebbe.