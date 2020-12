Non solo Barak e Insigne: altri 4 giocatori fermati dal Giudice Sportivo. Multa per il ds Foggia

vedi letture

Non solo Antonin Barak e Lorenzo Insigne. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno anche altri quattro calciatori dopo la dodicesima giornata di Serie A. Si tratta di Pasquale Schiattarella (Benevento), Wilfried Singo (Torino), Julian Chabot (Spezia) e Manuel Locatelli (Sassuolo).

Fermato per un turno anche il direttore sportivo del Benevento: "Per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un avversario un'espressione offensiva". Per Pasquale Foggia anche cinquemila euro di multa.