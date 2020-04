Non solo Barcellona. Inter, anche Man City e Chelsea si muovono concretamente per Lautaro

vedi letture

Barcellona, ma non solo. Le big europee, era inevitabile dopo una stagione del genere, si sonmo messe sulle tracce di Lautaro Martinez. I blaugrana da tempo sono sul Toro e secondo quanto filtra dalla Spagna avrebbero messo sul piatto, per il giocatore, un contratto da 7 milioni netti a stagione. Una cifra importante, che però secondo Sport niente avrebbe a che vedere con le proposte provenieni dall’Inghilterra. Manchester City e Chelsea, si legge, avrebbero già messo sul piatto le proprie offerte: con l’Inter non ci sarebbero problemi, visto che entrambe potrebbero pagare la clausola da 111 milioni. Mentre per l’argentino sarebbero pronte offerte da almeno 10 milioni netti a stagione. Cifre alte, ma che per il momento non sembrano far titubare Lautaro che per il quotidiano iberico sceglierà fra Barcellona e permanenza all’Inter.