Non solo Boca-River: entro domani la Regina di Africa e Asia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una due giorni da sogno. Mondiale. Nel vero senso della parola. Tra oggi e domani si terranno le gare di ritorno delle finali di African Champions League e di Asian Champions League. Apre le danze la gara di stasera, alle 20:00 italiane, tra Esperance Tunisi e Al Ahly. Gli egiziani hanno vinto 3-1 all'andata in casa anche grazie a due rigori assegnati dal VAR dal direttore di gara Mehdi Charef. Doppietta di Walid Soliman, l'altro gol è stato di Amr Elsolia, per i tunisini rigore di Youcef Belaili. Per gli agiziani sarebbe il nono titolo continentale, l'Esperance cercherà oggi di ribaltare i conti allo Stade Olympique di Rades.

Domani, poi, alle 16:00 italiane, il ritorno in Iran tra Persepolis e Kashima Antlers. Stavolta si gioca in casa degli iraniani, dunque, dopo il 2-0 in Giappone firmato dai brasiliani Leo Silva e Serginho. La formazione di J League è a un passo dalla vittoria ma il Persepolis ha intenzione di ribaltare tutti i pronostici.

Poi, sempre domani, alle 21:00 italiane, la finale d'andata di Libertadores, una delle gare più attese di sempre. Boca Juniors contro River Plate, Superclasico che avrà addosso gli occhi del mondo. Ma non è solo quello. Una due giorni in ogni continente. Per l'accesso al Mondiale per Club di dicembre negli Emirati.