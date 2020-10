Non solo Bonucci e Chiellini, Pirlo: "Ramsey ha preso una botta a Kiev e non è al meglio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, mister Andrea Pirlo ha parlato della situazione infortunati. Non solo Bonucci (non al meglio ma presente a Cesena) e Chiellini (out), il tecnico della Juve si è soffermato anche su Aaron Ramsey: "Qualcuno ha già fatto tante partite. Ramsey, ad esempio, non è ancora al meglio dopo una botta subita a Kiev... Altri dovrebbero riposare, ma in questo momento devono giocare per forza".