Non solo Buffon. Lo Stadium saluta Lichtsteiner, vero e proprio amuleto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' proprio il caso di dirlo, in questi 7 anni di militanza bianconera Stephan Lichtsteiner è stato un vero e proprio amuleto per la Juventus. Arrivato nel 2011 a Torino, da quel giorno in territorio italiano la Juventus non ha conosciuto avversari. 7 campionati, giocati con più o meno protagonismo, 7 scudetti vinti. Senza contare le Coppe Italia, ovviamente. Il suo addio è oramai scontato, oltre a Buffon gli omaggi dello Stadium saranno quindi diretti anche a lui. Ma sul futuro non vi è ancora certezza. Nei giorni scorsi sembrava il Borussia Dortmund la destinazione più probabile, ma per sua stessa ammissione non calcherà il prato del Signal Iduna Park. Recentemente è emersa la possibilità Monaco, ma le squadre estere interessate all'ex Lazio sono parecchie. E dopo la gara di oggi pomeriggio ci sarà tutto il tempo per valutare ogni ipotesi.