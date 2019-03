© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Chiesa. Un altro nome che scalerà il mercato della Fiorentina è quello di Veretout. E qui - sottolinea La Nazione - torna in scena il Napoli che già in inverno è stato a un passo dal giocatore. La Fiorentina si aspetta di incassare non meno di 20 milioni di euro, ma la prima proposta azzurra risulta inferiore di almeno 5. Decisiva sarà la volontà del giocatore che potrebbe chiedere di essere ceduto a tutti i costi e sbilanciare così l’effetto domanda-offerta fra i club in sfavore delle pretese della Fiorentina.