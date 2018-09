Non solo Chiesa. La Juve punta anche Milenkovic della Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa potrebbe non essere l'unico calciatore della Fiorentina a compiere, la prossima estate, il viaggio che separa Firenze dalla Torino bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, alla Juventus piace molto anche Nikola Milencovic, difensore serbo arrivato in Viola nell'estate del 2017. Il giocatore, utilizzabile sia da centrale che da terzino destro, viene considerato un elemento con il quale dare il via al rinnovamento del pacchetto difensivo dei Campioni d'Italia in prospettiva futura.