Non solo Colidio e Lautaro. L'Inter prova l'anticipo per Tomas Cuello

Nonostante la giovanissima età, Tomas Cuello ha già fatto parlare di sé. Per l'investitura di un certo Leo Messi, ma anche perché è stato il primo classe 2000 ad aver esordito sia in Primera Division argentina che in Copa Libertadores. Ad oggi sono 5 le presenze del Tucumano con la maglia del suo Atletico Tucuman. E l'Inter, tramite l'agente Marcelo Simonian, ha già messo gli occhi su di lui. Un po' come successo con Colidio prima e Lautaro Martinez poi, i nerazzurri hanno individuato in Cuello un potenziale crack da bloccare e far crescere con calma. Magari con la sinergia di un'altra società, nella fattispecie la Sampdoria, altro club da tempo interessato al ragazzo. Ma non solo: in Europa il suo nome è nei radar di molti scout, in particolar modo di quelli di Porto e Siviglia. Ma anche in questo caso, l'Inter sembra aver giocato d'anticipo.

Data di nascita: 05/03/2000

Squadra di appartenenza: Atletico Tucuman

Scadenza di contratto: /

Squadre interessate: Inter, Sampdoria, Porto, Siviglia