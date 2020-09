Non solo contatti con Inter e Juventus: Cavani si è offerto al Barça per il dopo-Suarez

Edinson Cavani si è offerto al Barcellona. Secondo quanto riporta oggi Sport, 'El Matador' ha contattato per ben due volte la dirigenza blaugrana durante quest'estate per proporsi come nuovo attaccante di mister Koeman. Scarsi, però, i consensi ottenuti dall'uruguaiano attualmente svincolato tra la dirigenza del Barça, che non lo considera certo una priorità.

L'entourage di Cavani, classe '87, ha avuto contatti anche con Inter e Juventus nelle scorse settimane, oltre a essere stato molto vicino a un accordo prima con l'Atletico Madrid e poi col Benfica.