Non solo CR7: da Crouch a Ibra e Rivaldo, le rovesciate più belle

Il capolavoro di Cristiano Ronaldo è da esser protetto, lucidato e curato per i secoli a venire. Una meraviglia a futura memoria ma non certo una primogenitura per la storia del calcio. Sono tanti, infatti, i gol spettacolari e altrettanto pesanti, in un senso o nell'altro, segnati da grandi calciatori (e non) nei tempi recenti.

Peter Crouch Due metri d'altezza e una magia pazzesca contro il Bolton, nella stagione 2006/2007. "Solo pochi di noi sono in grado di farlo", ha twittato dopo il gol di CR7 alla Juventus.

Which big man did a better bicycle kick? RT CROUCH FAV CARROLL pic.twitter.com/DjlrWzqdOn — Bolanalytics (@Bolanalytics) 15 gennaio 2017

Ronaldinho Un capolavoro pazzesco, che è stato pure l'ultimo gol di Dinho con la maglia del Barça. Una bicicleta volante, degna di uno dei giocatori più geniali dell'era moderna, contro l'Atletico Madrid.

Bomba de Forlán e bicicleta de Ronaldinho: golaços de Barcelona x Atlético nos últimos 10 anos http://t.co/rliUer1j5P pic.twitter.com/ZiWsMiOnHE — Mundo ESPN (@ESPNagora) 11 settembre 2015

Gonzalo Higuain Con la maglia del Napoli, il Pipita vinse il titolo di miglior gol della Serie A 2015/2016: stop di petto e rovesciata all'incrocio della porta del Frosinone.

Rivaldo Ultima di Liga, tripletta firmata Rivaldo al Valencia.. E' la rovesciata in perfetto stile con la palla che cade dall'alto verso il basso e che, dopo lo stop di petto, finisce in porta. Capolavoro.

Quem Lembra: Em 2001 Rivaldo marcou um golaço de bicicleta, o gol foi eleito o mais bonito da história do Barcelona. pic.twitter.com/dIGEI6ZHwy — Memórias Do Futebol (@MemoriasFutebol) 29 agosto 2015

Marco van Basten La rovesciata è la firma dei grandi geni. Marco van Basten non poteva mancare. Ne segnò una, pazzesca, contro il Den Bosch ai tempi dell'Ajax.

Deze week is het 31 jaar geleden wanneer Marco van Basten thuis tegen FC Den Bosch scoorde via een prachtige omhaal.#AJAX foto Ajax.nl pic.twitter.com/ijxZVuzcUo — ajaxmuseum.NL (@ajaxmuseumNL) 6 novembre 2017

Wayne Rooney Un capolavoro balistico siglato nel derby contro il Manchester City. Quando Rooney era ancora il miglior Wazza, era capace di prodezze balistiche del genere.

12 February 2011 rooney does a bicycle kick and wins the game against Man City pic.twitter.com/5oGECPN6FI — ole loves niall (@sangsterdolan) 9 luglio 2017

Youri Djorkaeff Geniale francese dell'Inter negli anni '90, Djorkaeff segnò una mezza rovesciata ad altezza siderale contro la Roma. Degna delle copertine.

Io invece ho pensato a qualcosa di più recente. Youri Djorkaeff. pic.twitter.com/XYFnkexiYL — Vince☕ (@vincef_) 4 aprile 2018

Zlatan Ibrahimovic La più geniale, forse, di tutte. Da 40 metri, tanto che ha sfidato Cristiano Ronaldo a provarci, con la Svezia contro i maestri del calcio dell'Inghilterra.

Ibrahimović on Cristiano Ronaldo's bicycle kick vs Juventus last night : ''It was nice but he should try it from 40 metres." pic.twitter.com/qUzVStcXrx — Football Tweets (@FutballTweets) 4 aprile 2018

Andy Carroll Contro il Crystal Palace, un big man come Carroll si inventa un gol da antologia. Che vale ancora di più vista la stazza non certo da fringuello dell'inglese.

Xherdan Shaqiri Un'opera d'arte arrivata da parte dell'ex nerazzurro nella gara tra la sua Svizzera e la Polonia. Degna d'essere vista e rivista.