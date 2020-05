Non solo CR7, la Juve aspetta altri 9 rientri. Oggi riprendono gli allenamenti alla Continassa

Nella serata di ieri, a bordo del suo lussuosissimo jet privato, Cristiano Ronaldo ha fatto rientro a Torino dopo settimane a Madeira. Il portoghese, come noto, dovrà ora restare 14 giorni in quarantena prima di poter nuovamente uscire di casa e quindi tornare alla Continassa. CR7 ad ogni modo è il primo rientrante dei giocatori che erano ancora all’estero. Oltre a lui nei prossimi giorni, entro la settimana, arriveranno anche Higuain (Argentina), Khedira (Germania), Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa (Brasile), Szczesny (Polonia), De Ligt (Olanda), Matuidi e Rabiot (Francia).

Chi è rimasto in Italia inizia ad allenarsi - I calciatori italiani o quelli rimasti in Italia durante le ultime settimane potranno tornare alla Continassa per gli allenamenti individuali. Ieri al J Medical si sono visti Bonucci, Bernardeschi, Ramsey, Cuadrado, Rugani, Pinsoglio e Pjanic (rientrato in Italia oltre 2 settimane fa) e oggi inizieranno a lavorare sul campo individualmente o in coppia, con partenze ad intervalli di circa un’ora.