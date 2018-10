Non solo Cristiano: l'altro CR7 e il giovane non più giovane della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto ruota attorno a Cristiano Ronaldo. Nel giorno del ritorno del fenomeno all’Old Trafford, non poteva essere altrimenti. Il portoghese catalizza l’attenzione, e ai margini restano gli altri protagonisti di Manchester United-Juventus. Che non è detto sia decisa da CR7: due gol in due partite, in pratica, contro i “suoi” Red Devils. Ma c’è spazio anche per gli altri 20.

L’ALTRO CR7 -

L’altro Cristiano Ronaldo gioca nel Manchester United. Non ha lo stesso ruolo, ma si è parlato così tanto di CR7 da dimenticare che anche per Paul Pogba si tratta di una sfida al passato. O al futuro? Il francese è tornato nella città che l’ha visto crescere: sa solo lui come possa preferire Manchester a Barcellona o Madrid, per dirne due che non siano Torino. Vive col Manchester United un rapporto simile a quello che ha Mourinho con i tifosi: non ha entusiasmato, ma in fin dei conti è pur sempre il miglior giocatore in rosa.

IL FUTURO DEL CALCIO -

Ieri ne ha parlato in modo chiaro anche Allegri: sfide come quella di stasera sono parte del romanzo di formazione di diversi talenti, nel Manchester United e nella Juventus. A qualcuno, però, il tecnico livornese ha fatto un regalo in termini di anagrafica: Paulo Dybala, per esempio, ha quasi 25 anni. Giovane sì, giovanissimo no. Più “verde” è Federico Bernardeschi: tra poche ore sapremo se giocherà o meno dal primo minuto. A lui, a Dybala, a Pogba, ma anche a Rashford, Lukaku, Bentancur, il compito di dimostrare che Manchester United-Juve non sarà soltanto la partita di Cristiano Ronaldo.