© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'incontro di Champions fra Ajax e Juventus il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici si vedrà con la dirigenza del club olandese per fare un punto sul mercato incentrato, ovviamente, su Matthijs De Ligt. Il centrale classe '99 però non è l'unico obiettivo della Juventus, come raccontato da Tuttosport. Nei discorsi con l'Ajax il dirigente juventino parlerà infatti anche di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 seguito da Mino Raiolo che in Olanda definiscono come un novello Paul Pogba.