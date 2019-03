© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Eusebio Di Francesco. Nel mirino di James Pallotta e della critica in casa Roma, spiega La Repubblica, c'è anche Monchi. Il direttore sportivo per il domani è in trattativa con l'Arsenal ma è anche il suo lavoro per il presente che non convince. 130 milioni sotto accusa, per sei giocatori in panchina al derby. A gennaio nessun acquisto nè un'alternativa a Di Francesco.