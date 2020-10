Non solo Diawara. Il rientro di 74 nazionali delle sette grandi di Serie A crea ansia

C’è chi è volato in Sudamerica, chi in Africa (come Hakimi e Diawara, tornato positivo) e chi in Paesi europei che hanno tassi di contagio da Covid decisamente superiori rispetto all’Italia. E ora rientreranno in Italia - sottolinea il Corriere della Sera analizzando il tema degli stranieri volati fuori dall'Italia per raggiungere le Nazionali - nei ritiri delle rispettive squadre: alcuni in queste ore, altri a ridosso delle partite di campionato. Una situazione che non può non creare apprensione nelle società, già sotto pressione per quanto capitato, tra il caso Genoa e la vicenda legata a Juve-Napoli.

Sono 74 i calciatori delle sette sorelle - le nostre squadre impegnate nelle coppe - che hanno partecipato alle trasferte delle Nazionali. Il record appartiene all’Inter con 16, e due dei nerazzurri partiti per gli impegni all’estero sono risultati positivi: l’azzurrino Bastoni e lo slovacco Skriniar. Opposta è la situazione del Napoli perché tutti gli azzurri sono rimasti in quarantena, come da (discusse) indicazioni delle Asl campane: i contagiati Elmas e Zielinski nelle loro abitazioni, gli altri "in bolla" nel ritiro di Castel Volturno. Solo Milik ha risposto alla convocazione della Polonia e domenica ha pure affrontato l’Italia, ma lui ormai vive ai margini dello spogliatoio di Gattuso.