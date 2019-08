Non solo Dybala: il PSG studia anche Icardi. Prima la cessione di Neymar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Paris Saint Germain è alle prese con il caso Neymar ma nel frattempo studia già le contromosse, a partire da Paulo Dybala che sembra essere il candidato numero uno alla sostituzione del brasiliano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, non è da escludere che i francesi possano inserirsi nella corsa a Mauro Icardi, nel caso in cui una tra Juve, Roma e Napoli non riesca a chiudere in tempi brevi.