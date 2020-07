Non solo Dybala: Juve, Higuain non al top. Danilo ok, Chiellini punta il Lione

Detto della situazione di Paulo Dybala e della corsa contro il tempo per recuperarlo in vista del Lione, la Gazzetta dello Sport fa il punto anche sugli altri acciaccati di casa Juventus: Douglas Costa non riuscirà a recuperare dalla lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra, ma pure Gonzalo Higuain non è al top della condizione. Il Pipita dovrà sfruttare le ultime due gare di campionato per migliorare il suo ritmo partita. Nessun problema per Danilo, che già oggi sarà in gruppo, così come per Giorgio Chiellini che domani a Cagliari partirà dalla panchina.