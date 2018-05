Non solo Emre Can: la Juve lavora al ritorno in Italia di Verratti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Emre Can a parametro zero. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus continua a lavorare per il ritorno in Italia di Marco Verratti.

Il calciatore è ritenuto congeniale dalla dirigenza bianconera per far partire il rinnovamento e Mino Raiola potrebbe aiutare. Ma - si legge - si tratta di una trattativa economicamente molto costosa: Verratti viene valutato dal PSG 80 milioni di euro e l'ex Pescara a Parigi guadagna 7 milioni di euro netti a stagione.