Non solo Fofana, il Torino si fa sotto per Duncan. Sondaggio per Borini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Seko Fofana. Il Torino, scrive 'Tuttosport', per rinforzare il suo centrocampo ha effettuato un sondaggio anche per Alfred Duncan, mezzala del Sassuolo che piace anche alla Fiorentina. In attacco, invece, da registrare un interessamento per Fabio Borini, che potrebbe diventare obiettivo concreto in caso di rescissione col Milan.