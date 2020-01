© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ulteriori aggiornamenti sull'obiettivo Christian Eriksen per l'Inter, col centrocampista danese del Tottenhan in scadenza in estate. I colleghi di Sky Sport spiegano che l'entourage del calciatore è in arrivo nelle prossime ore a Milano. L'Inter ci prova e prepara un'offerta per prenderlo o subito con Vecino contropartita o anche da svincolato in estate.