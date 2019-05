Non solo Godin: 294 giocatori in scadenza. I top 5 dei grandi campionati

Un esercito di 294 giocatori in scadenza di contratto. È quello che affolla, dati transfermarkt alla mano, i cinque principali campionati europei. Mentre l'Inter si prepara ad accogliere Godin , sono tantissimi i suoi colleghi che devono ancora scegliere la loro prossima destinazione. Abbiamo provato a selezionare i migliori cinque dei grandi campionati.

SERIE A: 52 GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO

Nei big 5, siamo il campionato con meno giocatori vicini a un eventuale addio a parametro zero. La situazione più calda è quella di Daniele De Rossi: il capitano della Roma non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. Valore di mercato alla mano, il più prezioso è Andrea Bertolacci: ci pensano Genoa e Fiorentina. Al Milan, anche Cristian Zapata e Ignazio Abate. Il più giovane? Un altro rossonero, quel José Mauri magari rilanciato dalla gara di ieri.

PREMIER LEAGUE: 55 GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO

Il campionato più ricco in assoluto, e di conseguenza quello dove si può puntare al bottino ricco. Ne sa qualcosa la Juve, che ha già prelevato Aaron Ramsey dall'Arsenal Il doppio affare è in casa del Manchester United: il PSG ha praticamente già definito l'arrivo di Ander Herrera, mentre Juan Mata è seguito in Spagna. Sempre a Manchester, sponda City, Vincent Kompany è stato determinante per la vittoria di ieri, ma il suo destino è tutto da scrivere. E il Liverpool si prepara a salutare Daniel Sturridge.

LIGA: 55 GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO

Meno uno, forse. Oggi Diego Godin ha infatti annunciato il suo addio all'Atlético Madrid, a breve si aggregherà all'Inter. A Bilbao, un altro capitano è pronto a salutare: dopo 20 anni all'Athletic, Markel Susaeta è pronto a salutare i baschi. Filipe Luis non ha ancora dato lui sul suo futuro: in Germania lo seguono Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Una vecchia conoscenza del calcio italiano come Victor Ruiz saluterà il Villarreal: lo segue con attenzione lo Zenit. Nemanja Radoja è stato cercato più volte dalla Fiorentina in passato: in estate potrebbe arrivare a costo zero.

BUNDESLIGA: 54 GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO

C'è un po' di tutto. C'è soprattutto il Bayern Monaco che si rinnova: andranno via a zero sia Arjen Robben che Franck Ribery. Il primo è stato seguito dall'Inter ma non sembra particolarmente interessato (MLS o Eredivisie nel futuro); il secondo piace in Medio Oriente. Lascerà i bavaresi anche l'ex Genoa Rafinha, mentre Max Kruse, bomber del Werder Brema, è stato accostato in Italia a Roma e Inter, ma piace anche al Tottenham. Potrebbe tornare in A un italiano come Giulio Donati, in uscita dal Mainz e accostato a mezzo campionato.

LIGUE 1: 78 GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO

Due nomi su tutti. Entrambi buoni per l'Italia. La Juventus è in pressing forte su Adrien Rabiot: sembrava tutto fatto per il trasferimento al Barcellona, ma il francesino del PSG pare averci ripensato e i bianconeri sono tornati in corsa. Mario Balotelli, invece, ha esultato per il ritorno del Brescia in massima serie. È il sogno dichiarato di Cellino, per quanto complicato. Poi spiccano la stella maledetta di Hatem Ben Arfa e due campioni senza tempo: Gianluigi Buffon e Dani Alves. Dovrebbero rinnovare entrambi col PSG.