Non solo Hamsik. Napoli, da Inglese a Mertens: tanti addii a giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Napoli quelli in corso sono i giorni dell'addio del capitano Marek Hamsik ma la prossima estate - scrive 'Tuttosport' - il club partenopeo saluterà diversi calciatori attualmente sotto contratto. Anche Dries Mertens a fine campionato dovrebbe dire addio alla Serie A per la Cina grazie a una clausola da 25 milioni di euro. Per Roberto Inglese, attualmente in prestito al Parma, c'è una intesa con l'Atalanta grazie a un'offerta da 18-20 milioni di euro. Da monitorare, si legge, anche la situazione di Elseid Hysaj, col Chelsea che potrebbe tornare alla carica.

E poi, scrive il quotidiano, attenzione al Paris Saint-Germain per Allan. A gennaio i campioni di Francia sono stati frenati dal Financial Fair Play, ma in estate non avrà di questi problemi e un'offerta da 100 milioni di euro per il cartellino, oltre ad altri 30 di sponsor dalla Qatar Airways, potrebbe portare alla chiusura della trattativa in tempi rapidi.