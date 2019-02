Non solo Herrera: il Milan anche sulle tracce di Brahimi del Porto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Hector Herrera, nome rimbalzato ieri sulle frequenze di radiomercato sui taccuini del Milan. Secondo O'Jogo, il club rossonero sarebbe anche sulle tracce di Yacine Brahimi: l'algerino è in scadenza in estate coi Dragoes e per questo il Milan sarebbe interessato a prendere entrambi i ragazzi a giugno.