Non solo Ibra e Donnarumma: Milan a colloquio con Raiola anche per Romagnoli

vedi letture

Non c'è due senza tre, recita un antico proverbio. Il Milan a fine anno dovrà vedersi con Mino Raiola per discutere non solo dei rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma, entrambi molto difficili, ma anche di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero infatti ha il contratto che scadrà nel 2022 e percepisce uno stipendio di 3,5 milioni di euro, uno in più rispetto al tetto posto da Eliott, 2,5.