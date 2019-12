© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Zlatan Ibrahimovic, non solo l'obiettivo Jean-Clair Todibo del Barcellona. Il Milan deve anche cedere. L'input del fondo Elliott, spiega Repubblica, è quello di far partire giocatori e la lista dei possibili in uscita è lunga. Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Ante Rebic, Fabio Borini, Hakan Calhanoglu e Krzysztof Piatek.