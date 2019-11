Non solo il gol. Correa leader di una Lazio sperimentale ma viva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata in cui la Lazio si gioca le ultime chance qualificazione in Europa League Simone Inzaghi mette in campo una squadra ben lontana da quella “tipo”. Immobile e Milinkovic-Savic, ad esempio, neanche sono all’Olimpico e così gran parte del peso della serata biancoceleste poggia sulle spalle di Acerbi, Luis Alberto e Correa. A prendersi i riflettori è l’argentino che non solo segna il gol che tiene accese le speranze della Lazio per l’approdo ai sedicesimi di finale ma dimostra di avere la personalità per essere un trascinatore.

Mentre Luis Alberto alla distanza si spenge il Tucu rimane sveglio, pimpante e pericoloso fino quasi alla fine, muovendosi su tutto il fronte offensivo sia come terminale che come rifinitore. Nella ripresa, ad esempio, regala un ciocciolatino a Luis Alberto che viene sprecato solo per la “driblomania” dell’ex Siviglia e in un altro paio di occasioni fa muovere tutta la squadra negli spazi lasciati liberi dal Cluj alla ricerca di quel 2-0 che avrebbe aiutato la rincorsa europea almeno sul fronte della differenza reti.

Non è certamente da serate come questa che si scopre il valore di un calciatore come Correa, ma è senza dubbio un segnale. La Lazio non è solo Immobile, Milinkovic e Luis Alberto (nonostante il suo rendimento perennemente altalenante), ma anche Joaquin Correa. Un Tucu fa sempre comodo.