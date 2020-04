Non solo il Napoli: a Jan Vertonghen (in scadenza col Tottenham) pensa anche la Roma

Tutt'altro che certa la permanenza alla Roma di Chris Smalling anche il prossimo anno. Il difensore inglese, arrivato dal Manchester United la scorsa estate, s'è trasferito nella Capitale con la formula del prestito secco e la trattativa coi red devils per riscattarlo non sarà semplice.

Per questo motivo, la società giallorossa si sta guardando intorno alla ricerca di un altro centrale di difesa di esperienza: piace Jan Vertonghen, belga in scadenza col Tottenham nel mirino anche del Napoli.