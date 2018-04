Non solo il nodo Allegri. La Juve deve ancora blindare i dirigenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si sofferma anche sul rinnovo dei contratto dei dirigenti della Juventus. A Giuseppe Marotta, Fabio Paratici e Pavel Nedved sono già state date importanti garanzie, ma intanto si avvicina la fine della stagione e ancora non è stato ufficializzato nulla. L'ad bianconero è da lungo tempo corteggiato dalla FIGC, mentre per l'attuale ds diversi club hanno chiesto informazioni: Barcellona, Paris Saint-Germain e Milan i più importanti.