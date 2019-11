Non solo Inter. Anche il Milan si informa sulla situazione di Giroud

Non solo Ibrahimovic. Secondo Sky Sport il Milan, in vista del mercato di gennaio, prosegue la propria ricerca di una prima punta di qualità ed esperienza. Detto dello svedese fresco di addio ai Galaxy, i rossoneri avrebbero fatto una chiamata esplorativa anche con gli agenti di Olivier Giroud. Il francese è obiettivo forte anche dell'Inter (oltre che del Borussia Dortmund), ma per il momento il Chelsea non ha ancora deciso come muoversi con l'ex Arsenal.