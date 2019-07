Non solo Inter, Dani Alves è anche sull'agenda del Barcellona

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nelle scorse ore Dani Alves è stato accostato all'Inter, club che sembra pronto ad offrire un contratto al giocatore brasiliano svincolatosi dal Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo AS però anche il Barcellona sta pensando all'ipotesi di un ritorno di Dani Alves perché sta cercando un laterale destro a parametro zero e l'ex Juventus conosce già il club dopo averci giocato per tanti anni. Al momento non si tratta di una priorità mentre per la parte sinistra l'idea del Barça potrebbe corrispondere a Filipe Luis, anch'egli libero a parametro zero.