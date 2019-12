Non solo Inter-Juve per Kulusevski: c'è la Premier e lui sogna il Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Inter e Juventus, anche la Premier League monitora con grande attenzione Dejan Kulusevski. Per il talento classe 2000, autore di tre gol e cinque assist finora in 15 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, rischia di scatenarsi così una vera e propria asta internazionale nei prossimi mesi.

Occhiolino al Chelsea - Il giovane e promettente centrocampista di proprietà dell'Atalanta, ma attualmente in prestito al Parma, è da settimane un obiettivo di Arsenal, Manchester United e Tottenham. Ma, nelle ultime ore, ecco la rivelazione di Talksport: lo svedese è un tifoso del Chelsea e, in caso di futuro trasferimento in Inghilterra (nel caso dei Blues si parlerebbe della prossima estate visto il blocco del mercato), darebbe priorità proprio alla squadra di Lampard.

Reazione Parma - Lo strepitoso avvio di Kulusevski non ha certo cambiato però i piani del Parma, che intende far rispettare il suo prestito senza diritto di riscatto fino al termine della stagione. Come confermato anche ieri a Sky Sport dallo stesso ds ducale, Daniele Faggiano: "Kulusevski? Dal 30 giugno bisogna chiedere all'Atalanta. Prima di allora non si muove".