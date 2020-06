Non solo Inter Miami. Roma, anche il Los Angeles Galaxy si muove per Javier Pastore

Non solo l’Inter Miami. La MLS continua a guardare con interesse la situazione di Javier Pastore della Roma. Nei giorni scorsi, nonostante le parole in cui il giocatore affermava di voler proseguire la propria carriera con i giallorossi, vi abbiamo raccontato della trattativa esistente con il club di David Beckham. Ora però, secondo Marca, c’è una nuova pretendente e si tratta del Los Angeles Galaxy, col tecnico Barros Schelotto che sarebbe il primo sponsor per lo sbarco del Flaco in California.