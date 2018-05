Non solo Juve-Roma per De Ligt: Dortmund lo vuole per il dopo Sokratis

Aumenta la concorrenza per Juventus e Roma per il talento Matthijs de Ligt, diciottenne di casa Ajax. Bianconeri e giallorossi monitorano con attenzione il crack difensivo orange degli ajacidi ma secondo la SportBild, dopo il Barcellona ci sarebbero anche il Manchester City e il Borussia Dortmund sul ragazzo. I gialloneri, soprattutto, con la cessione a un passo di Sokratis Papasthatopoulos all'Arsenal, vorrebbero prendere De Ligt per sostituirlo.