Non solo Juventus. L'Inter prova l'inserimento per Matteo Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre Juventus e Manchester United sembrano non trovarsi d'accordo sulle cifre dell'operazione Matteo Darmian , l'esterno dei Red Devils torna nuovamente nel mirino dell'Inter. A riportarlo sono i colleghi della Gazzetta dello Sport che spiegano come i nerazzurri siano tornati alla carica per l'ex Toro dopo i contatti avuti già la scorsa estate prima dell'arrivo di Sime Vrsaljko.