Non solo Juventus: Tottenham e Chelsea offrono Lucas e Boga al Napoli per Milik

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli. Tuttosport oggi in edicola racconta che due big di Premier League sono sulle tracce dell'ariete della formazione azzurra. C'è il Tottenham che come potenziale contropartita ha offerto il brasiliano Lucas Moura. Poi il Chelsea: sul piatto i Blues possono mettere Jeremie Boga, ora in prestito al Sassuolo.