Non solo Kumbulla, un altro difensore classe 2000 nel mirino della Lazio: Ozan Kabak

Alla ricerca di un giovane centrale di difesa, la Lazio sta portando avanti diverse trattativa e dopo aver ripreso i contatti con l'Hellas Verona per Marash Kumbulla è tornato alla carica anche per un vecchio pallino del ds Igli Tare: Ozan Kabak.

Per Kumbulla l'offerta è di 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson, al momento ritenuta bassa dalla società scaligera. Mentre Kabal, scrive la 'Gazzetta dello Sport', può liberarsi dallo Schalke 04 per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.