Non solo Kusturica e La Vida Tombola. Film e musica, ecco chi ha raccontato Maradona

Diego Armando Maradona miglior calciatore di sempre. Diego Armando Maradona personaggio controverso. Diego Armando Maradona icona pop. Potremmo andare avanti per ore... Insomma, non è certamente un caso se il Diez, nel corso degli anni, è stato scelto come protagonista (o semplice ispirazione) per decine, centinaia, fra film e canzoni.

Impossibile non partire da una delle raccolte di immagini più iconiche: Maradona by Kusturica. Un docufilm che racconta il Maradona personaggio, il Maradona umano. Con toni e accenti più o meno condivisibili, ma tant'è. Immagini di repertorio rare da rintracciare compaiono in Diego Maradona di Asfi Kapadia, regista britannico che fra gli altri aveva già raccontato Ayrton Senna. Maradonapoli analizza il Diego napoletano e ciò che ha lasciato a livello culturale e popolare. Come dimenticare Youth, il grande tributo al Diez del premio Oscar Paolo Sorrentino. Andando un po' più indietro nel tempo, in tanti ricordano la leggerezza di Santa Maradona, seppur il Pibe de Oro compaia solo nei frame iniziali. Andando più sul leggero, Maradona fa la sua comparsata anche in Tifosi, commedia di Neri Parenti, ma il suo nome è ben impresso anche nelle menti di tutti coloro che hanno amato L'allenatore nel pallone di Lino Banfi.

Chi nella musica ha omaggiato maggiormente Maradona è stato Manu Chao: La Vida Tombola fu scelta proprio da Kusturica, ma il Diez ispirò evidentemente anche Santa Maradona. In anni più recenti è uscito 'O reggae 'e Maradona di Jovine, un paio di decenni prima l'amico Pino Daniele aveva scritto Tango della buena suerte. Tornando al documentario di Kusturica, viene enfatizzata La mano de dios di Rodrigo Bueno, canzone interpretata dal diretto interessato dal vivo. Ma la lista, inutile ripeterlo, sarebbe ancora più lunga di così. E vista la scia emotiva che la sua scomparsa ha lasciato in tutto il mondo, è facile immaginare come anche nel prossimo futuro il comparto artistico possa produrre nuovi e diversi omaggi al Pibe de Oro...