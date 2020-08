Non solo l'incontro con Zhang: per Conte presunta truffa da 30 milioni di euro a Londra

Oltre all'incontro col presidente dell'Inter Steven Zhang per capire le strade future, il tecnico nerazzurro Antonio Conte deve fare i conti anche con una tegola finanziaria raccontata oggi da quasi tutti i quotidiani, fra questi la Gazzetta, il Corriere dello Sport e Repubblica. Lo stesso Conte sembra infatti esser stato vittima di una presunta truffa da parte di un broker italiano a Londra, questione questa sollevata ieri dal quotidiano La Verità. La Corte commerciale inglese ha emesso due sentenze nei confronti del promotore finanziario Massimo Bochicchio che tramite la sua società Kidman avrebbe promesso ai suoi finanziatori (fra cui Conte e altri Vip) dei maxi rendimenti. Questi soldi sarebbero dovuti arrivare entro e non oltre il 30 giugno, ma tutti sono rimasti a bocca asciutta. Da qui la richiesta di risarcimento, col broker (a cui sono stati sequestrati beni per oltre 60 milioni) che dovrà rimborsare a Conte qualcosa come 30,6 milioni di euro.