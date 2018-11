© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non soltanto la Juventus su Isco, il cui rapporto con Solari ne mette a rischio la permanenza al Real Madrid. Secondo quanto riferito dai media iberici, infatti, oltre ai bianconeri, il fantasista iberico sarebbe un obiettivo di mercato anche dell'Inter. E pure la Roma, ieri avversaria del Real ma non di Isco relegato in tribuna, ci starebbe pensando.