Non solo Lainer. Napoli, nel mirino di Giuntoli due terzini svizzeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Lainer. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta seguendo anche altri terzini da inserire eventualmente in rosa in vista della prossima stagione: si tratta di Jordan Lotomba (19), terzino di proprietà dello Young Boys e fresco di vittoria del campionato svizzero, e Nico Elvedi (21), laterale di proprietà del Borussia Mönchengladbach.