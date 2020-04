Non solo Lazio. Per Vazquez ci sono anche gli interessamenti di Fiorentina e Sampdoria

vedi letture

Nei giorni scorsi, proprio attraverso le pagine di TuttoMercatoWeb.com, Franco Vazquez, trequartista italo-argentino del Siviglia con un passato al Palermo, aveva aperto le porte ad un ritorno in Serie A, magari nella Lazio dell’amico Joaquin Correa (Clicca qui per leggere l'intervista completa!). Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, però, i biancocelesti non sono l’unico club della massima serie italiana a seguire il Mudo. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero in vista della prossima stagione anche le mire di Fiorentina e Sampdoria.