© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari, per ammissione diretta del presidente Giulini, è ancora alla ricerca di un terzino sinistro. Uno dei primi nomi sulla lista sarda è sempre quello di Luca Pellegrini, esterno oggi alla Juve che negli ultimi mesi dello scorso campionato ha lasciato ottime impressioni in Sardegna. Secondo FcInterNews però la società sarda avrebbe iniziato a muoversi anche per altri profili ed in particolar modo su Federico Dimarco dell'Inter con un contatto diretto con l'agente del calciatore, Giuseppe Riso.