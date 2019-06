Non solo Manolas. Napoli, per la difesa occhi su Ake e Milenkovic

© foto di Federico De Luca

Non c'è solo Kostas Manolas nei pensieri del Napoli per rafforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo starebbe lavorando anche su altre due piste. La prima porta a Nathan Ake, centrale difensivo ex Chelsea oggi al Bournemouth, per il quale la richiesta è di 40 milioni di euro, mentre la seconda ipotesi si lega al nome di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per il serbo è già stata presentata un'offerta da 20 milioni, ma la Fiorentina ne vuole 30. Cifra ritenuta eccessiva da De Laurentiis