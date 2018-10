Non solo Marcelo: la Juventus monitora anche Jordi Alba del Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Marcelo. La Juventus, scrive oggi Tuttosport in edicola, monitora anche Jordi Alba del Barcellona. Contratto in scadenza nel giugno del 2020 coi blaugrana, è un giocatore che piace molto alla Vecchia Signora e potrebbe lasciare senza troppi rimpianti la formazione di Ernesto Valverde.