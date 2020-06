Non solo Mertens. Napoli, entro la settimana può arrivare anche il rinnovo di Zielinski

vedi letture

Entro il fine settimana, spiega la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis conta di ufficializzare i rinnovi di contratto di Dries Mertens e Piotr Zielinski (qui le parole del Ds Giuntoli in merito). Per quanto riguarda il belga, pronto un nuovo contratto biennale con opzione per il terzo anno, stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus di 2 milioni alla firma.

Come detto però in ballo c’è pure la situazione di Zielinski: il polacco si è già accordato con la società per un rinnovo fino al 2024, con stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione. Il tutto, ovviamente, in attesa delle firme che potrebbero arrivare nelle prossime ore.