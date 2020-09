Non solo Milan: anche la Roma su Kabak in caso di fumata nera con Smalling

vedi letture

Valzer del difensore centrale in Serie A, tra i protagonisti c'è anche Ozan Kabak dello Schalke 04. Il turco ex Stoccarda è un giocatore che piace a molti. In Italia c'è stato un contatto col Milan che adesso cerca un uomo in difesa di spessore tra presente e futuro anche se la richiesta da oltre 30 milioni del club di Gelsenkirchen non è facile da pareggiare. Poi la Roma: i giallorossi stanno cercando di chiudere per Chris Smalling del Manchester United ma la trattativa non è facile. Per questo il CEO Guido Fienga col direttore Morgan De Sanctis stanno valutando altre ipotesi. Tra queste anche Kabak, un nome che torna con forza per il mercato italiano.